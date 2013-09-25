加拿大股市：收跌，受黑莓和电信股下跌拖累

路透多伦多9月25日 - 加拿大股市周三走低，电信和黑莓 领跌，因投资者怀疑本周稍早对黑莓发出的收购要约能否成功。

金矿股逆市上扬，抵消了大盘的部分跌势。

投资者对华盛顿预算磋商以及美国政府可能停运的担忧也打压市场。美国是加拿大最大的贸易伙伴。

另外，市场消化今日新出炉的数据，其中包括美国8月耐久财订单几无增长，以及尽管8月新屋销售增长，但仍处于年内低位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌12.18点，或0.09%，报 12,836.71点。

10大类股有七类收跌。电信股回落0.9%，工业股下挫0.7%，但材料股上扬1.4%。

黑莓急跌近6%，之前环球邮报报导，Fairfax Financial Holdings Ltd 向机构投资者寻求逾10亿美元的股权投资，以支持其以47亿美元收购黑莓的初步计划。(完)