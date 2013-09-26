加拿大股市：小升，尽管黑莓下跌及担忧美国预算磋商

路透多伦多9月26日 - 加拿大股市周四小幅上涨，但升幅受限，因黑莓下跌，且美国预算及上调举债上限磋商陷入僵局，使市场人士保持谨慎态度。

智能手机制造商黑莓 连跌第三日，因市场继续研究以47亿美元私有化黑莓的交易。近几日对这宗交易是否可行的疑虑浮现，黑莓股价周四下跌0.5%，报8.22加元。

投资人也聚焦最新一场美国政治角力，美国政界面临两个日益迫近的期限，一是保持美国政府在本月底以后继续运作，另一个是上调举债上限。

一些令人鼓励的美国经济数据，如初请失业金人数下降，扶助抵销投资人对美国预算的担忧。尽管今日经济良莠不齐传递出相互矛盾的经济复苏信号，但分析师仍然相信，美国经济将会增强。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升4.91点，或0.04%，报 12,841.62点。