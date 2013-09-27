加拿大股市：基本持稳，因银行股上扬抵销了对美国预算危机的担忧

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
路透多伦多9月27日 - 加拿大股市周五基本持平，因金融股上扬扶助抵消了对美国预算危机的担忧。市场本周小涨。
黑莓 上扬0.7%也扶助提振市场，之前该公司公布季度亏损近10亿美元，证实了一周前发布的预警。
数据显示，美国8月家庭支出增加，因收入因薪资上涨而增加。这也为市场带来一定的支撑。但投资者仍担忧美国国会围绕债务上限和预算进行的磋商。
多伦多证交所综合指数周五表现强于标普500指数。该指数本季上涨6%，本周上扬0.3%。
Stenner Investment Partners的投资组合经理Youssef Zohny称，多伦多证交所综合指数未来数月可能进一步攀升，因商品价格的波动性开始降低。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨2.46点，0.02%，报12,844.08点。
10大类股中有五类收涨。金融股攀升0.2%，金矿股跳涨1%。(完)
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 3/29 深 星帅尔 002860 2,025.956 *19.81 *20.74 安信证券 3/31 3/29 沪 利群股份 780366 17,600 *8.82 *22.98 中信证券 3/31 3/29 深 实丰文化 002862 2,000 11.17 22.98 东海证券 3/31 3/30 沪 联泰环保 732797 5,334 -- -- 申万宏源 4/5 3/30 深 扬帆新材 300637 3,000 -- --
路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。