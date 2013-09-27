加拿大股市：基本持稳，因银行股上扬抵销了对美国预算危机的担忧

路透多伦多9月27日 - 加拿大股市周五基本持平，因金融股上扬扶助抵消了对美国预算危机的担忧。市场本周小涨。

黑莓 上扬0.7%也扶助提振市场，之前该公司公布季度亏损近10亿美元，证实了一周前发布的预警。

数据显示，美国8月家庭支出增加，因收入因薪资上涨而增加。这也为市场带来一定的支撑。但投资者仍担忧美国国会围绕债务上限和预算进行的磋商。

多伦多证交所综合指数周五表现强于标普500指数。该指数本季上涨6%，本周上扬0.3%。

Stenner Investment Partners的投资组合经理Youssef Zohny称，多伦多证交所综合指数未来数月可能进一步攀升，因商品价格的波动性开始降低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨2.46点，0.02%，报12,844.08点。