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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 06:00 BJT

加拿大股市：收高，投资人摆脱美国政府部分关门影响

路透多伦多10月1日 - 加拿大股市主要股指周二收高，因投资人大致未受美国政府部分关门影响，买入银行股、保险股和能源股，但许多大型矿业股跟随金价下滑。

ValueTrend Wealth Management投资组合经理人Keith Richards表示，投资人越来越清楚华府的政治秀，预计关门不会持续很久。

他表示，如果长期关门，可能促使美联储维持刺激计划更长时间，这也会提振股市。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高60.25点，或0.47%，报12,847.44点，为9月18日来最大单日升幅。

今日10大类股仅原材料股收低。(完)
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