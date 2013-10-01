加拿大股市：收高，投资人摆脱美国政府部分关门影响

中粮期货：郑棉振荡上行格局未改，去库存趋势仍在
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
路透多伦多10月1日 - 加拿大股市主要股指周二收高，因投资人大致未受美国政府部分关门影响，买入银行股、保险股和能源股，但许多大型矿业股跟随金价下滑。
ValueTrend Wealth Management投资组合经理人Keith Richards表示，投资人越来越清楚华府的政治秀，预计关门不会持续很久。
他表示，如果长期关门，可能促使美联储维持刺激计划更长时间，这也会提振股市。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高60.25点，或0.47%，报12,847.44点，为9月18日来最大单日升幅。
今日10大类股仅原材料股收低。(完)
近一个月以来，郑棉9月合约大幅下跌1750元/吨，最大跌幅10.36%。棉价振荡上行的趋势暂遇挫折，市场上关于棉价走熊的声音再度响起。然而，笔者认为郑棉此次下跌主要受商品市场整体跌势影响，属于被动跟跌；棉花市场去库存的力量虽有衰减但趋势仍在，棉价振荡上行的大格局未改。
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自2月中旬沪胶1709合约创出阶段性高点以来，期价便转入中期振荡回调的走势中，并于昨日创出本轮下跌新低14660元/吨。