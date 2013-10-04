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市场报道 | 2013年 10月 5日 星期六 05:44 BJT

加拿大股市：在能源股带动下收涨，因热带风暴逼近墨西哥湾

路透多伦多10月4日 - 加拿大股市周五上扬，因能源股跟随油价走高，热带风暴Karen使美国墨西哥湾地区的石油生产受扰，提振油价。但多伦多主要股指本周收跌。

热带风暴席卷墨西哥湾地区，油价受供应忧虑提振走高。这在一定程度上分散了市场对美国政府停运的关注。

美国政府停运进入第四天，众议院共和党议员在与总统奥巴马的对峙中毫不退让，投资者密切关注事态的发展。

不过，对美国议员无法解决预算危机，防止美国违约的忧虑看似并未对市场造成影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨23.53点，或0.18%，报12,758.65点。

10大类股中起来上涨。能源股攀升，金融股上扬0.2%。(完)

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