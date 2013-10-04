加拿大股市：在能源股带动下收涨，因热带风暴逼近墨西哥湾

《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
路透多伦多10月4日 - 加拿大股市周五上扬，因能源股跟随油价走高，热带风暴Karen使美国墨西哥湾地区的石油生产受扰，提振油价。但多伦多主要股指本周收跌。
热带风暴席卷墨西哥湾地区，油价受供应忧虑提振走高。这在一定程度上分散了市场对美国政府停运的关注。
美国政府停运进入第四天，众议院共和党议员在与总统奥巴马的对峙中毫不退让，投资者密切关注事态的发展。
不过，对美国议员无法解决预算危机，防止美国违约的忧虑看似并未对市场造成影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨23.53点，或0.18%，报12,758.65点。
10大类股中起来上涨。能源股攀升，金融股上扬0.2%。(完)
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
0145GMT * 欧元/澳元在亚洲时段上涨0.25%，由澳元跌势引领，因澳洲零售销售数据不及预期 * 动量指标为负面，五日、10日和20日移动均线冲突--走势格局为中性 * 若收于2017年反弹走势的50%回档位1.3963之下，将令所有信号转为负面 * 初步支撑位在稍早所及低点1.3942和上周区间底部1.3931 * 纽约盘所及高位以及20日移动均线切入位1.4038为首道阻力位 * 相关技术图表： http://reut.rs/2nMs0IR (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)