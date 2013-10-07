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市场报道 | 2013年 10月 8日 星期二 05:09 BJT

加拿大股市：收高，因美国预算僵局提振金矿股

路透多伦多10月7日 - 加拿大股市周一上涨，此前美国政府部分关门提振黄金的避险吸引力，带动金矿股大涨。

美国政府接近第二周，凸显美国债务和预算的政治僵局。由于没有看到解决迹象，美国国会为在10月17日前上调举债上限以避免违约作准备。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨29.60点，或0.23%，报12,788.25点。

10大类股中七类上涨。金矿股跳升2.2%，工业股攀升0.5%。(完)
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