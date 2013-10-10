加拿大股市：录得三个月来最大单日涨幅，因美国或短期上调债务上限

国泰君安期货：沪锌短线回调提供做多良机
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
路透多伦多10月10日 - 加拿大股市周四录得三个月来最大单日涨幅，因有迹象显示，美国政界围绕债务上限的磋商取得进展，投资者备受鼓舞。
众议院共和党周四提出一项可以让美国触及债务上限的时间推迟约六周的计划，给政府和市场一些喘息的空间。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跳升1.3%，或164.08点，报12,894.41点，录得7月初以来最大单日涨幅，但表现不及美国股市，美股三大股指均攀升超过2%。
表现最好的五个个股中有三家银行，加拿大皇家银行 上扬1.9%，道明银行 收涨1.3%。加拿大丰业银行 也攀升1.3%。(完)
受楼市调控不断加码影响，沪锌上周冲高回落，本周初下破60日均线。本月，北京、成都、广州、中山等20多个市（县）加大房地产调控力度，限制房价过快上涨，预计后期楼市调控范围将继续扩大。黑色系商品价格领先下跌，带动有色、化工等板块全线下行。我们认为，这是市场看空情绪蔓延的结果，而对锌而言，基本面整体良好。锌矿短缺和下游消费改善将是锌价保持坚挺甚至再度冲高的主要驱动力。
2月中旬以来，有色金属和能源化工板块均出现大幅调整，其中沪铝从14,500元/吨一线回调至13,500元/吨。对于后市，我们判断，随着商业银行季末MPA考核结束，资金紧张预期将有所缓解，疲弱的大宗商品将得到喘息机会。而受供给侧改革、消费旺季以及外盘铝强势支撑，沪铝下行空间有限。
目前，黄金已经连续两周上涨，短线已积累一定调整压力，但考虑到欧美政治经济方面的不确定性仍存，避险情绪将继续对黄金产生支撑，后市黄金有望维持震荡偏强格局。