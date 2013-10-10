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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 05:39 BJT

加拿大股市：录得三个月来最大单日涨幅，因美国或短期上调债务上限

路透多伦多10月10日 - 加拿大股市周四录得三个月来最大单日涨幅，因有迹象显示，美国政界围绕债务上限的磋商取得进展，投资者备受鼓舞。

众议院共和党周四提出一项可以让美国触及债务上限的时间推迟约六周的计划，给政府和市场一些喘息的空间。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 跳升1.3%，或164.08点，报12,894.41点，录得7月初以来最大单日涨幅，但表现不及美国股市，美股三大股指均攀升超过2%。

表现最好的五个个股中有三家银行，加拿大皇家银行 上扬1.9%，道明银行 收涨1.3%。加拿大丰业银行 也攀升1.3%。(完)

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