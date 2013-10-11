版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 12日 星期六 05:00 BJT

加拿大股市：微幅收低，市场关注美国预算谈判

路透多伦多10月11日 - 加拿大股市主要股指周五几无变动，投资人静待美国国会结束联邦政府关门的解决办法，在加拿大感恩节长周末前市场交投淡静。

金矿股重挫逾3%，化肥生产商Potash 下调第三季盈利预估后股价走软1.6%，令市场承压，这部分抵消了对华盛顿可能达成协议的乐观情绪影响。

在昨日录得三个月最大单日升幅后，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低2.30点，或0.02%，报12,892.11点。

10大类股中有五种收高，金融股升0.4%，能源股涨近0.5%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐