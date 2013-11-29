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亚洲 | 2013年 11月 30日 星期六 05:47 BJT

加拿大股市：收涨，受助于GDP数据和金矿股上扬

路透多伦多11月29日 - 加拿大股市周五缩量上行，受助于经济成长加速，以及金矿股在金价上涨的带动下攀升。

加拿大统计局周五公布，加拿大第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.7%，为两年来最大增幅，优于市场预期，第二季则小幅下修为成长1.6%。

加拿大股市连涨第三日，本月连涨第五个月，为逾一年来最长升势。

感恩节后美国股市提前收市，加拿大股市成交清淡。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨24.57点，或0.18%，报13,395.40点。

根据市场营运商TMX Group提供的数据，今日成交约2.16亿股，10月日成交均值约为2.94亿股。

今年迄今该指数累积上扬约7.5%。

10大类股中七类上涨。金矿股跳升1.3%，能源股上扬0.3%。(完)
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