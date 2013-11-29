加拿大股市：收涨，受助于GDP数据和金矿股上扬

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透多伦多11月29日 - 加拿大股市周五缩量上行，受助于经济成长加速，以及金矿股在金价上涨的带动下攀升。
加拿大统计局周五公布，加拿大第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.7%，为两年来最大增幅，优于市场预期，第二季则小幅下修为成长1.6%。
加拿大股市连涨第三日，本月连涨第五个月，为逾一年来最长升势。
感恩节后美国股市提前收市，加拿大股市成交清淡。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨24.57点，或0.18%，报13,395.40点。
根据市场营运商TMX Group提供的数据，今日成交约2.16亿股，10月日成交均值约为2.94亿股。
今年迄今该指数累积上扬约7.5%。
10大类股中七类上涨。金矿股跳升1.3%，能源股上扬0.3%。(完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。