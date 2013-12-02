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市场报道 | 2013年 12月 3日 星期二 06:02 BJT

加拿大股市：连涨第四日，受助于中美两国数据

路透多伦多12月2日 - 加拿大主要股指周一上扬，受助于中国和美国制造业数据利好，推动能源和工业股上扬，抵销了金矿股大跌造成的拖累。

加拿大银行股也收高，因预期本周银行公布的季度业绩强劲。

加拿大股市周一连涨第四日，之前连升五个月。

数据显示，美国11月制造业活动扩张速度为两年半最快，10月建筑支出强劲增长。

汇丰11月中国制造业PMI终值较初值明显上修，接近上月水准，且该数值已连续四个月在荣枯线上方，显示中国经济继续处于三季度以来的复苏轨道。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨24.17点，或0.18%，报13,419.57点。10大类股中九类上扬。

能源股攀升0.6%，受油价上涨带动。工业股劲扬1.7%。金融股上扬0.3%。

金矿股重挫4.9%，录得逾两个月最大单日跌幅，受累于金价急挫2.6%。(完)
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