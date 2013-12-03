加拿大股市：跌至逾五周最低，受满地可银行急跌拖累

路透多伦多12月3日 - 加拿大主要股指周二走低，触及逾五周最低，因满地可银行 季度业绩令投资者失望，引发一轮波及其他主要银行的抛售浪潮。

满地可银行是首家公布业绩的加拿大银行，该行第四季获利增长1%，但美国Harris Bank分支表现不佳，打压该股急挫4.5%，报70.25加元，对市场的拖累最大。

另外，近期公布的美国经济数据向好，使对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能提早而非推迟缩减购债的忧虑重燃。这也重压市场人气。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌99.70点，或0.74%，报13,319.87点，盘中触及10月24日以来最低13,279.08点。