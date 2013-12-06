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市场报道 | 2013年 12月 7日 星期六 06:21 BJT

加拿大股市：从六周低位反弹，受助于强劲就业数据和银行股涨势

路透多伦多12月6日 - 加拿大股市主要指数周五从六周低位反弹，因美加两国就业数据强于预期，巩固了经济复苏累积动能的预期。

银行股领涨。加拿大皇家银行 上扬1.3%。加拿大丰业银行 在公布业绩后攀升逾1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨0.6%，或80.32点，报13,280.72点。

10大类股中六类上扬，但该指数本周收跌近0.9%。

美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。

加拿大统计局周五公布，加拿大11月就业岗位增加2.16万个，增幅超过预期且为连续第三个月增加，其中大多数为兼职职位。 (完)

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