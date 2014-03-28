加拿大股市：受美国数据和中国领导人讲话提振收涨，但黑莓急跌

金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览
路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周一)走势纵览。
路透多伦多3月28日 - 加拿大主要股指周五上扬，因乐观的美国经济数据以及中国政府将祭出进一步刺激举措的希望扶助推升自然资源股。
但黑莓 股价重挫6.5%，因该公司报告出现季度亏损，且营收大幅减少，因智能手机销售继续下滑。
美国2月消费者支出增加，以及一系列乐观的数据显示，美国经济首季表现较部分市场人士之前的预期强劲。市场倍受鼓舞。
中国总理李克强表示，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。 ]
KCM Wealth Management的资产组合经理Adrian Mastracci称，“这表明中国经济目前表现不佳，但投资者将上述讲话解读为中国政府将刺激经济。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨81.88点，或0.58%，报14,260.72点，之前连跌两日。年内迄今累积上扬约4.7%。
10大类股中五类收涨，材料股攀升1.3%，信息技术类股受黑莓拖累下跌1.1%。(完)
路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周一)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日(二) 0645 法国企业景气指数 4月 104 104 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 15 10.83 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 128.75 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- +5.7% 1300 美国CaseShiller-20个城市经季调房价指数(较前月)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前