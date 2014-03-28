加拿大股市：受美国数据和中国领导人讲话提振收涨，但黑莓急跌

路透多伦多3月28日 - 加拿大主要股指周五上扬，因乐观的美国经济数据以及中国政府将祭出进一步刺激举措的希望扶助推升自然资源股。

但黑莓 股价重挫6.5%，因该公司报告出现季度亏损，且营收大幅减少，因智能手机销售继续下滑。

美国2月消费者支出增加，以及一系列乐观的数据显示，美国经济首季表现较部分市场人士之前的预期强劲。市场倍受鼓舞。

中国总理李克强表示，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。 ]

KCM Wealth Management的资产组合经理Adrian Mastracci称，“这表明中国经济目前表现不佳，但投资者将上述讲话解读为中国政府将刺激经济。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨81.88点，或0.58%，报14,260.72点，之前连跌两日。年内迄今累积上扬约4.7%。