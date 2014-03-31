加拿大股市：受叶伦讲话提振收高，连升九个月

路透多伦多3月31日 - 加拿大主要股指周一上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦有关继续支撑经济的讲话提振市场人气，扶助带动金融股和能源股走强。

叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。

这是叶伦就任美联储主席两个月来首次发表公开讲话，她在讲话中力挺美联储的低利率和继续购债的政策，她指出，经济和就业市场仍存在“相当多”的闲置产能和闲置劳动力。

数据显示加拿大经济在12月下滑后，1月反弹的力度强于预期，这也鼓舞了投资人。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨74.59点，或0.52%，报14,335.31点。该指数连升第九个月，本季大涨5.2%，是全球表现最为强劲的主要股指之一。