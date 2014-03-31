加拿大股市：受叶伦讲话提振收高，连升九个月

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透多伦多3月31日 - 加拿大主要股指周一上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦有关继续支撑经济的讲话提振市场人气，扶助带动金融股和能源股走强。
叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。
这是叶伦就任美联储主席两个月来首次发表公开讲话，她在讲话中力挺美联储的低利率和继续购债的政策，她指出，经济和就业市场仍存在“相当多”的闲置产能和闲置劳动力。
数据显示加拿大经济在12月下滑后，1月反弹的力度强于预期，这也鼓舞了投资人。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨74.59点，或0.52%，报14,335.31点。该指数连升第九个月，本季大涨5.2%，是全球表现最为强劲的主要股指之一。
10大类股中八类收涨，金融股升0.7%。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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