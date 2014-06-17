加拿大股市：小涨，银行股涨势抵消了对伊拉克局势和美联储政策决定的担忧

路透多伦多6月17日 - 加拿大主要股指周二小涨，因金融股强势扶助抵消了对伊拉克乱局和美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策决定的担忧。

投资者消化伊拉克相关消息。伊拉克什叶派政府对西方国家要求其与逊尼派叛军对话，以缓和该国北部不断升级的动乱局面的呼吁置若罔闻，使该国石油出口受扰的可能性增加。

在美联储周三结束为期两天的政策会议前，市场还臆测联储是否会加快撤走刺激举措的步伐，以及何时开始升息。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨15.46点，或0.10%，报15,055.89点。该指数在过去13个交易日中有12日上扬，年内迄今累积攀升逾10%，涨幅超过其他多数主要市场。