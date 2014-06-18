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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 05:29 BJT

加拿大股市：美联储声明公布后触及六年高位，逼近历史最高水平

路透多伦多6月18日 - 加拿大主要股指周三触及六年高位，逼近历史最高水平，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明中透露出一些升息计划的信息。

美联储暗示，明年开始升息后，升息步伐将快于之前的预期，但指出，长期指标利率将低于之前的预期。

美联储声明推高金价，并带动金矿股急升2.5%。这扶助多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨53.36点，或0.35%，报15,109.25点。

该指数在过去14个交易日中有13日收涨，年内迄今累计涨幅接近11%，表现强于其他多数主要市场，且逼近2008年6月创下的15,154.77点的纪录高位。

能源股上扬0.3%，受油价上涨带动。

黑莓 跳涨3%，因该公司与亚马逊 签署授权协议，根据协议，黑莓今秋推出的BlackBerry 10系列产品可以提供来自亚马逊应用程序商店中的约24万个安卓应用程序供用户选择。(完)
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