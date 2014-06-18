加拿大股市：美联储声明公布后触及六年高位，逼近历史最高水平

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透多伦多6月18日 - 加拿大主要股指周三触及六年高位，逼近历史最高水平，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明中透露出一些升息计划的信息。
美联储暗示，明年开始升息后，升息步伐将快于之前的预期，但指出，长期指标利率将低于之前的预期。
美联储声明推高金价，并带动金矿股急升2.5%。这扶助多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨53.36点，或0.35%，报15,109.25点。
该指数在过去14个交易日中有13日收涨，年内迄今累计涨幅接近11%，表现强于其他多数主要市场，且逼近2008年6月创下的15,154.77点的纪录高位。
能源股上扬0.3%，受油价上涨带动。
黑莓 跳涨3%，因该公司与亚马逊 签署授权协议，根据协议，黑莓今秋推出的BlackBerry 10系列产品可以提供来自亚马逊应用程序商店中的约24万个安卓应用程序供用户选择。(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价