加拿大股市：触及历史收盘高位，受助于黑莓和矿业股升势

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透多伦多6月19日 - 加拿大主要股指周四触及历史最高收位，因黑莓 在公布季度业绩后跳升，以及金矿股涨势扶助市场抵御住了其他类股下跌构成的拖累。
黑莓跳升9.3%，之前该公司公布的季度亏损低于预期，因成本削减和其他扭亏举措看似已开始显效。
金矿股受金价大涨带动攀升4.8%，也扶助支撑市场。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨2.97点，或0.02%，报15,112.22点。
该指数年内迄今累积攀升约11%，距离盘中纪录高位仅咫尺之遥。但近期涨势使投资者评估股票价格，看是否涨幅过度。
10大类股中有八类收跌，金融股回落0.3%，能源股小跌0.2%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。