加拿大股市：触及历史收盘高位，受助于黑莓和矿业股升势

路透多伦多6月19日 - 加拿大主要股指周四触及历史最高收位，因黑莓 在公布季度业绩后跳升，以及金矿股涨势扶助市场抵御住了其他类股下跌构成的拖累。

黑莓跳升9.3%，之前该公司公布的季度亏损低于预期，因成本削减和其他扭亏举措看似已开始显效。

金矿股受金价大涨带动攀升4.8%，也扶助支撑市场。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨2.97点，或0.02%，报15,112.22点。

该指数年内迄今累积攀升约11%，距离盘中纪录高位仅咫尺之遥。但近期涨势使投资者评估股票价格，看是否涨幅过度。