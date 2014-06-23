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市场报道 | 2014年 6月 24日 星期二 05:28 BJT

加拿大股市：基本持稳，因中美乐观数据淡化了伊拉克忧虑对市场的影响

路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周一基本持稳，因对伊拉克政治动荡的担忧被中美两国的乐观经济数据所抵消。

美国国务卿克里与伊拉克总理会晤，以促使该国政府加强对整个国家的控制，因政府军从与约旦接壤边境撤走，让整个西部前线游离于政府的控制之外。

另外，数据显示，6月中国制造业活动扩张，为六个月来首次，因新订单激增。美国楼市和制造业数据也显示经济前景亮丽。

在上周收在纪录高位后，部分基金经历担心加拿大股市的涨势可能过度，认为缺乏可能推动股市继续攀升的动因。年内迄今，加拿大主要股指累积攀升近11%，主要动因是能源股大涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌3.34点，或0.02%，报15,105.63点。10大类股中六类收跌，工业股回落0.4%，材料股上扬1%。(完)
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