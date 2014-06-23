加拿大股市：基本持稳，因中美乐观数据淡化了伊拉克忧虑对市场的影响

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周一基本持稳，因对伊拉克政治动荡的担忧被中美两国的乐观经济数据所抵消。
美国国务卿克里与伊拉克总理会晤，以促使该国政府加强对整个国家的控制，因政府军从与约旦接壤边境撤走，让整个西部前线游离于政府的控制之外。
另外，数据显示，6月中国制造业活动扩张，为六个月来首次，因新订单激增。美国楼市和制造业数据也显示经济前景亮丽。
在上周收在纪录高位后，部分基金经历担心加拿大股市的涨势可能过度，认为缺乏可能推动股市继续攀升的动因。年内迄今，加拿大主要股指累积攀升近11%，主要动因是能源股大涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌3.34点，或0.02%，报15,105.63点。10大类股中六类收跌，工业股回落0.4%，材料股上扬1%。(完)
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5