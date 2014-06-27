加拿大股市：收涨，银行和保险股领涨

路透多伦多6月27日 - 加拿大主要股指周五收涨，因银行和保险股上扬，盖过了对经济数据迟滞的担忧。

加拿大食品连锁店Sobeys Inc的营运商Empire Company Ltd 跳升4.6%也扶助支撑大盘，之前券商上调该公司评等。

加拿大统计局周五公布，加拿大5月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.5%，主要因能源价格走低，和加元走强，较上年同期上涨3.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨63.51点，或0.42%，报15,094.25点。该指数年内迄今累积上扬近11%。