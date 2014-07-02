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市场报道 | 2014年 7月 3日 星期四 06:32 BJT

加拿大股市：触及历史高点，受美国民间就业数据提振

路透多伦多7月2日 - 加拿大主要股指周三触及历史最高位，因美国6月民间就业数据强过预期，提振银行、石油和矿业股。

股指重新回到金融危机前的水准，但能否站稳还要看周四公布的美国非农就业数据。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨63.78点，或0.42%，报15,209.79点。盘中高见15,223.04的历史高点，也是2008年来首次创新高。

加拿大皇家银行上涨近1%至77.01加元，对股指涨势贡献最大。金融类股上涨0.5%。(完)
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