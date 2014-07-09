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市场报道 | 2014年 7月 10日 星期四 04:47 BJT

加拿大股市：攀升，因美联储会议记录缓和市场忧虑

路透多伦多7月9日 - 加拿大主要股指周三上扬，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录提供了有关逐步退出刺激计划的细节，并进一步阐明了有关升息的想法，扶助带动了投资人信心。

多伦多股市之前两日下跌，因对企业季度业绩可能不及预期，无法支持近期股价上涨的担忧蔓延。今年迄今加拿大股市大涨了约12%。

美联储会议记录显示，联储开始讨论退出宽松货币政策计划的细节，指出将在10月结束资产购买行动，看似接近就一项管理利率的计划达成一致。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高78.01点，或0.52%，报15,215.19点。

10大类股中有九类收高。金矿股跳升2.5%，因金价大涨。权重最大的金融股升0.6%。(完)
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