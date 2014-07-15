加拿大股市：收跌，受累于能源和金矿股走低

路透多伦多7月15日 - 加拿大主要股指周二走低，受累于能源和金矿股走低，今日投资者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会的政策陈述。

油价今日盘中重挫至三个月低位，因利比亚增产缓解了市场的部分忧虑，油价稍后收复部分失地。金价在叶伦证词和美联储报告发布后走低。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美国就业市场状况仍十分疲弱，暗示美联储将保持宽松政策，直至招聘和薪资等数据显示，金融危机的影响“已完全消退”。

Manulife Asset Management的投资组合顾问业务董事Kevin Headland预计，市场在近几个月劲扬后将有所回落。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌89.91点，或0.59%，报15,081.32点。该指数是今年表现最佳的全球股指之一，年内累积攀升约11%。