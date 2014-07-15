加拿大股市：收跌，受累于能源和金矿股走低

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透多伦多7月15日 - 加拿大主要股指周二走低，受累于能源和金矿股走低，今日投资者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会的政策陈述。
油价今日盘中重挫至三个月低位，因利比亚增产缓解了市场的部分忧虑，油价稍后收复部分失地。金价在叶伦证词和美联储报告发布后走低。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，美国就业市场状况仍十分疲弱，暗示美联储将保持宽松政策，直至招聘和薪资等数据显示，金融危机的影响“已完全消退”。
Manulife Asset Management的投资组合顾问业务董事Kevin Headland预计，市场在近几个月劲扬后将有所回落。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌89.91点，或0.59%，报15,081.32点。该指数是今年表现最佳的全球股指之一，年内累积攀升约11%。
10大类股中有八类收跌，金矿股延续昨日的跌势，能源股因油价回落而受创。金融股上扬0.3%。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透约翰内斯堡4月20日 - 南非兰特兑美元周四续升，因美元走低，及数据显示南非通胀放缓，且政府拒绝了将银行和矿场国有化的提议。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。