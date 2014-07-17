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市场报道 | 2014年 7月 18日 星期五 05:54 BJT

加拿大股市：小跌，受乌克兰危机拖累

路透多伦多7月17日 - 加拿大主要股指周四小跌，因Canadian Pacific Railway Ltd 和金矿股大涨，被乌克兰危机引发的普遍下滑所抵消。

Canadian Pacific Railway Ltd股价攀升2.3%，至纪录高位，此前公司公布第二季获利上升。

投资人对西方向俄罗斯进一步实施制裁可能产生的后果忧虑加重后，加股从盘中稍早触及的历史高位回落。

之后一马来西亚客机在乌克兰东部被击落，造成机上295人全部遇难。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低21.86点，或0.14%，报15,204.48点，盘中创下15,269.39点的纪录高位。

10大类股中有八类收低，能源股跌1.2%，金融股跌0.2%，但金矿股跟随金价上扬。(完)
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