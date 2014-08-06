加拿大股市：微幅收高，对乌克兰局势的担忧被Tim Hortons和矿业股涨势抵消

路透多伦多8月6日 - 加拿大主要股指周三收盘基本持平，因对俄罗斯军队可能侵入乌克兰的担忧被Tim Hortons Inc 和金矿股涨势所抵消。

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。 俄罗斯也宣布新一轮针对美国和欧洲的报复性制裁举措。

数据显示，第二季意大利经济自2008年以来第三次陷入衰退，这进一步打压市场人气。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨14.38点，或0.09%，报15,202.09点。

10大类股中有六类收跌，电信股回落0.7%，金矿股跳升1.6%，因金价上涨。

Tim Hortons急升7.4%，因该公司季度利润高于预期，且表示全年获利可能超过自身的预期。(完)