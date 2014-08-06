加拿大股市：微幅收高，对乌克兰局势的担忧被Tim Hortons和矿业股涨势抵消

更新版 1-日本经济：央行副总裁岩田规久男称正进行货币刺激退场策略模拟
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透多伦多8月6日 - 加拿大主要股指周三收盘基本持平，因对俄罗斯军队可能侵入乌克兰的担忧被Tim Hortons Inc 和金矿股涨势所抵消。
北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。 俄罗斯也宣布新一轮针对美国和欧洲的报复性制裁举措。
数据显示，第二季意大利经济自2008年以来第三次陷入衰退，这进一步打压市场人气。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨14.38点，或0.09%，报15,202.09点。
10大类股中有六类收跌，电信股回落0.7%，金矿股跳升1.6%，因金价上涨。
Tim Hortons急升7.4%，因该公司季度利润高于预期，且表示全年获利可能超过自身的预期。(完)
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
(新增3月底城镇登记失业率、修正部分进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.