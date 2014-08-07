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市场报道 | 2014年 8月 8日 星期五 05:21 BJT

加拿大股市：走低，因担忧俄乌紧张局势进一步加剧

路透多伦多8月7日 - 加拿大主要股指周四走低，因担忧乌克兰危机加剧，引发多数板块走低。

投资者聚焦乌克兰局势，对美国上周初请失业金人口意外减少的利好数据置若罔闻。

俄乌两国剑拔弩张，一天前，俄罗斯宣布禁止进口美国食品以及欧洲水果和蔬菜的计划，以回应欧美对该国的制裁。

另外，加航 在公布第二季客运收益，即每有效座位里程乘客收益，减少后，该股急跌8.1%。这也重压大盘。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌83.66点，或0.55%，报15,118.43点。

10大类股中有八类收跌，其中金融股回落0.8%，但金矿股跟随金价攀升。(完)
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