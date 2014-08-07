加拿大股市：走低，因担忧俄乌紧张局势进一步加剧

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
路透多伦多8月7日 - 加拿大主要股指周四走低，因担忧乌克兰危机加剧，引发多数板块走低。
投资者聚焦乌克兰局势，对美国上周初请失业金人口意外减少的利好数据置若罔闻。
俄乌两国剑拔弩张，一天前，俄罗斯宣布禁止进口美国食品以及欧洲水果和蔬菜的计划，以回应欧美对该国的制裁。
另外，加航 在公布第二季客运收益，即每有效座位里程乘客收益，减少后，该股急跌8.1%。这也重压大盘。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌83.66点，或0.55%，报15,118.43点。
10大类股中有八类收跌，其中金融股回落0.8%，但金矿股跟随金价攀升。(完)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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