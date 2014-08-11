加拿大股市：收高，因对地缘政治紧张局势的担忧缓和

俄罗斯上周末宣布结束在同乌克兰接壤边境附近的军演后，全球股市获得提振，从跌势中反弹。

以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。 。该消息也鼓舞了投资人。