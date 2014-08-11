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市场报道 | 2014年 8月 12日 星期二 05:07 BJT

加拿大股市：收高，因对地缘政治紧张局势的担忧缓和

路透多伦多8月11日 - 加拿大主要股指周一上涨，因乌克兰和加沙紧张局势看来降温，带动多数主要板块上涨。

俄罗斯上周末宣布结束在同乌克兰接壤边境附近的军演后，全球股市获得提振，从跌势中反弹。

以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。 。该消息也鼓舞了投资人。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高65.33点，或0.43%，报15,261.64点。10大类股中有九类收升。

金融股涨0.6%，工业股攀升0.7%。(完)
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