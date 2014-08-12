版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 13日 星期三 05:46 BJT

加拿大股市：几收平盘，金矿股上涨抵消能源股下滑的影响

路透多伦多8月12日 - 加拿大主要股指周二变动不大，金矿股和金融股上涨扶助抵消了能源股下跌的影响。

金价周二小升，因迹象显示俄罗斯和乌克兰两国关系紧张，令投资者对欧元区经济的信心受挫。 金价上涨带动金矿股走强。

据俄罗斯塔斯社报导，一个由280辆卡车组成的俄罗斯车队周二上午向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。但乌克兰周二表示，若俄罗斯的援助物资有俄罗斯军队或由俄罗斯急难部门人员随行，将不会允许这些物资入境。

伊拉克和加沙地带的其他地缘政治危机也令投资人的不安情绪加重。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高12.59点，或0.08%，报15,274.23点。10大类股中有六类收升，金融股涨0.2%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐