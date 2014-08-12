加拿大股市：几收平盘，金矿股上涨抵消能源股下滑的影响

据俄罗斯塔斯社报导，一个由280辆卡车组成的俄罗斯车队周二上午向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。但乌克兰周二表示，若俄罗斯的援助物资有俄罗斯军队或由俄罗斯急难部门人员随行，将不会允许这些物资入境。