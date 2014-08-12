加拿大股市：几收平盘，金矿股上涨抵消能源股下滑的影响

欧洲已公布经济指标--2017/4/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透多伦多8月12日 - 加拿大主要股指周二变动不大，金矿股和金融股上涨扶助抵消了能源股下跌的影响。
金价周二小升，因迹象显示俄罗斯和乌克兰两国关系紧张，令投资者对欧元区经济的信心受挫。 金价上涨带动金矿股走强。
据俄罗斯塔斯社报导，一个由280辆卡车组成的俄罗斯车队周二上午向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。但乌克兰周二表示，若俄罗斯的援助物资有俄罗斯军队或由俄罗斯急难部门人员随行，将不会允许这些物资入境。
伊拉克和加沙地带的其他地缘政治危机也令投资人的不安情绪加重。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高12.59点，或0.08%，报15,274.23点。10大类股中有六类收升，金融股涨0.2%。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。