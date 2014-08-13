加拿大股市：小幅收跌，受累于地缘政治忧虑和铜价走低

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透多伦多8月13日 - 加拿大股市周三收盘基本持平，因对乌克兰地缘政治紧张局势的担忧和铜价走疲重压市场。
数据显示中国房地产市场投资放缓，导致铜价受创，拖累Teck Resources Ltd 和First Quantum Minerals Ltd 等矿业股走低。
俄罗斯一支装载人道主义援助物资的卡车车队周二驶向乌克兰东部，但乌克兰称，不会允许该车队入境。乌克兰和西方国家警告俄罗斯，不要试图把这次援助行动偷偷变成军事干预。
ABC Funds的资产组合经理Irwin Michael称，市场有些担忧地缘政治局势。投资者希望持有现金，以静观经济和地缘政治局势的发展。
他预计，今年加拿大股市的表现将强于美国股市。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌11.50点，或0.08%，报 15,262.73点。
10大类股中有七类收跌。其中能源股在震荡交投中走低，工业股回落0.6%。(完)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。