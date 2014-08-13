加拿大股市：小幅收跌，受累于地缘政治忧虑和铜价走低

路透多伦多8月13日 - 加拿大股市周三收盘基本持平，因对乌克兰地缘政治紧张局势的担忧和铜价走疲重压市场。

数据显示中国房地产市场投资放缓，导致铜价受创，拖累Teck Resources Ltd 和First Quantum Minerals Ltd 等矿业股走低。

俄罗斯一支装载人道主义援助物资的卡车车队周二驶向乌克兰东部，但乌克兰称，不会允许该车队入境。乌克兰和西方国家警告俄罗斯，不要试图把这次援助行动偷偷变成军事干预。

ABC Funds的资产组合经理Irwin Michael称，市场有些担忧地缘政治局势。投资者希望持有现金，以静观经济和地缘政治局势的发展。

他预计，今年加拿大股市的表现将强于美国股市。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌11.50点，或0.08%，报 15,262.73点。