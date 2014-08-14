加拿大股市：小幅上扬，因普京的讲话缓和对乌克兰危机的忧虑

美国股市：在法国大选前小幅收低，但本周周线上涨
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
路透多伦多8月14日 - 加拿大主要股指周四上扬，因俄罗斯总统普京的讲话扶助缓解了对乌克兰危机可能进一步升级的忧虑。
普京表示，俄罗斯人需要动员起来，扞卫自己国家的利益，而不是与外面的世界发生冲突。
全球股市，尤其是欧洲股市，近期走低，因担忧西方和俄罗斯在乌克兰问题上间的紧张关系恶化。
尽管数据显示，上周美国初请失业金人口增幅超过预期，但加拿大股市仍然上扬。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨28.45点，或0.19%，报 15,291.18点。
10大类股中有八类上涨，其中金融股攀升0.7%，必需消费品类股上扬1%。(完)
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)