加拿大股市：小幅上扬，因普京的讲话缓和对乌克兰危机的忧虑

路透多伦多8月14日 - 加拿大主要股指周四上扬，因俄罗斯总统普京的讲话扶助缓解了对乌克兰危机可能进一步升级的忧虑。

普京表示，俄罗斯人需要动员起来，扞卫自己国家的利益，而不是与外面的世界发生冲突。

全球股市，尤其是欧洲股市，近期走低，因担忧西方和俄罗斯在乌克兰问题上间的紧张关系恶化。

尽管数据显示，上周美国初请失业金人口增幅超过预期，但加拿大股市仍然上扬。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨28.45点，或0.19%，报 15,291.18点。