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市场报道 | 2014年 8月 23日 星期六 05:04 BJT

加拿大股市：走低，受累于乌克兰紧张局势和银行股跌势

路透多伦多8月22日 - 加拿大主要股指周五走低，从稍早触及的纪录新高回落，因担忧乌克兰紧张局势进一步升级，且受累于金融和能源股跌势。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年会上指出，就业市场仍有闲置，但表示，就业市场加快复苏会令美联储升息的时机提前。市场对此反应冷淡。

投资者还关注乌克兰情势的发展。在俄罗斯派遣的救援车队越过边境，进入政府军和亲俄叛军交火的乌克兰东部后，乌克兰宣布俄罗斯已“直接入侵”该国领土。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌20.54点，或0.13%，报 15,535.55点。该指数本周收涨1.5%，为6月初来最大周度升幅。

10大类股中只有三类收跌，金融股领跌，跌幅为0.5%。能源股跟随油价走低。(完)
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