加拿大股市：收低，美联储发布政策声明后金矿股跟随金价走软

《汇市简讯》美元/新西兰元获提振，消息称美国会达成政府融资协议
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透多伦多10月29日 - 加拿大主要股指周三下滑，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明表达了对就业市场前景的信心，并一如预期结束了购债计划后，金矿股跟随金价走软。
美联储在为期两天会议结束后发布的声明中宣布，结束第三轮量化宽松购债计划，一如市场预期。美联储声明中有关就业市场存在“大量闲置”的内容已不复存在，显示出联储对经济前景的信心。
金价下滑1.5%，拖累金矿股重挫4.4%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低96.68点，或0.66%，报14,527.57点，本月迄今下滑了约3%。
10大类股中有八种收低，权值最重的金融股跌0.4%。(完)
0156GMT * 新西兰元/美元掉头施压日低，目前为止在0.6852/0.6878区间交投 * 美元获得新提振，因有消息称美国国会达成协议为政府提供融资 * 成交量保持低位，东京市场只有少数交易人员，新加坡适逢假期 * 周四低位0.6847为技术性支撑，若跌破则看向6月3日底部0.6802 * 图表：http://reut.rs/2oZiWAr (完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约4月30日 - 知情人士周日表示，二十一世纪福克斯正与黑石集团进行磋商，准备收购美国最大电视台运营商之一的Tribune Media Co。
路透4月28日 - 中国泛海控股集团周五表示，已重新提交以27亿美元收购美国寿险公司Genworth Financial的申请，以便为获得监管机构的审批争取更多时间。