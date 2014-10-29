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市场报道 | 2014年 10月 30日 星期四 05:26 BJT

加拿大股市：收低，美联储发布政策声明后金矿股跟随金价走软

路透多伦多10月29日 - 加拿大主要股指周三下滑，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明表达了对就业市场前景的信心，并一如预期结束了购债计划后，金矿股跟随金价走软。

美联储在为期两天会议结束后发布的声明中宣布，结束第三轮量化宽松购债计划，一如市场预期。美联储声明中有关就业市场存在“大量闲置”的内容已不复存在，显示出联储对经济前景的信心。

金价下滑1.5%，拖累金矿股重挫4.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低96.68点，或0.66%，报14,527.57点，本月迄今下滑了约3%。

10大类股中有八种收低，权值最重的金融股跌0.4%。(完)
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