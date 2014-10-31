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市场报道 | 2014年 11月 1日 星期六 05:05 BJT

加拿大股市：受日本央行意外放宽政策带动攀升，但金矿股下滑

路透多伦多10月31日 - 加拿大主要股指周五上扬，因日本央行祭出新的刺激性措施带动多数板块，但金矿股跟随金价下滑。

日本央行周五进一步扩大其大规模货币放松政策，令全球金融市场大感意外。该央行采取这一行动是因为，继4月上调消费税之后，经济成长和通胀率并未如预期上行。

消息刺激美元大涨，金价下挫。金矿股再度大跌，挫至约13年最低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高154.63点，或1.07%，报14,613.32点，较两周前触及的八个月低点反弹了约7%。

10大类股中有八类收涨，金融股攀升1.1%，能源股大涨2.1%，金矿股重挫4%。(完)
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