版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 8日 星期六 06:24 BJT

加拿大股市：升至一个月高位，受资源股大涨带动

路透多伦多11月7日 - 加拿大主要股指周五跳升至一个月高位，因自然资源股跟随商品价格反弹，而强劲的加拿大就业数据提振整体人气。

加拿大10月就业岗位意外大增4.31万，失业率降至近六年低点6.5%。

而美国公布的就业数据有好有坏，非农就业岗位增长不及预期，但失业率降至六年新低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升127.45点或0.88%，至14,690.83点，连升第三日，且录得四周连涨。

10大类股中有六类收高，能源股攀升2.7%，金矿股暴涨7.3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐