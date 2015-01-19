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市场报道 | 2015年 1月 20日 星期二 06:23 BJT

加拿大股市： 主要股指持稳，能源股下跌

路透多伦多1月19日 - 加拿大主要股指周一几无变动，因油气股受油价下跌拖累走低，抵消了其他版块的涨势。

油价过去六个月大跌，成为能源股和加拿大指标股指的主要拖累。加拿大股市今年已下跌约2.5%。油价周一跌破每桶50美元，因市场对中国经济增长感到担忧。

中国国务院总理李克强周一表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多，必须坚持以经济建设为中心，紧紧抓住发展这个第一要务。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨3.09点，或0.02%，报14,312.50点。在10大类股中，有九类收高。

能源股下挫1.6%。Canadian Natural Resources 跌3.1%至34.41加元，Suncor Energy 下滑1.3%，报35.55加元。(完)
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