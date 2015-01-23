加拿大股市：小幅收高，本周受加拿大央行和欧洲央行措施鼓舞大涨

路透多伦多1月23日 - 加拿大主要股指周五小幅收高，本周大涨，因投资人对加拿大央行和欧洲央行的措施欢欣鼓舞。

周三加拿大央行意外降息，以应对油价急挫对经济成长和通胀目标的威胁，并称随时准备在必要时进一步放松政策。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 在之前两日跳升后，今日延续涨势。本周劲升3.3%，为六周最强。

今日该指数收涨15.37点，或0.1%，报14,779.35点。10大类股中有六种收升。