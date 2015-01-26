版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 27日 星期二 06:12 BJT

加拿大股市：在希腊大选结果公布后小涨，连升四日

路透多伦多1月26日 - 加拿大主要股指周一小涨，连升第四个交易日，投资人对希腊左翼激进联盟党在选举获胜，要求重组该国国际债务仅做出短暂反应。

希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉斯承诺，经过五年撙节的苦日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。

上周加股指标股指创六周最大单周升幅，扶助扭转近期因油价大跌带来的颓势。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨18.48点，或0.13%，报14,797.83点。10大类股中有七种收升。

金融股跌0.3%，但金矿股涨1.8%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐