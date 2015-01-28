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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 06:28 BJT

加拿大股市：收跌逾1.5%，因美联储声明暗示升息

路透多伦多1月28日 - 加拿大主要股指周三收低逾1.5%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济复苏的评论暗示仍可能按计划于今年稍晚升息。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申，在决定何时升息时将保持“耐心”，并称尽管全球其他市场出现动荡，美国经济仍在复苏的轨道上。

油价进一步下跌，以及关于美国原油库存增加的担忧，拖累能源类股。

而且市场最近已经受到希腊选举结果带来的不确定性，以及中美经济数据低迷的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌231点，或1.56%，报14,602.88点。10大类股中有九种收跌。

能源类股和金矿类股下跌。(完)
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