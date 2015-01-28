加拿大股市：收跌逾1.5%，因美联储声明暗示升息

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透多伦多1月28日 - 加拿大主要股指周三收低逾1.5%，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济复苏的评论暗示仍可能按计划于今年稍晚升息。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申，在决定何时升息时将保持“耐心”，并称尽管全球其他市场出现动荡，美国经济仍在复苏的轨道上。
油价进一步下跌，以及关于美国原油库存增加的担忧，拖累能源类股。
而且市场最近已经受到希腊选举结果带来的不确定性，以及中美经济数据低迷的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌231点，或1.56%，报14,602.88点。10大类股中有九种收跌。
能源类股和金矿类股下跌。(完)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。