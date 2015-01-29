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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 05:42 BJT

加拿大股市：小涨，银行股上涨抵消能源股下滑影响

路透多伦多1月29日 - 加拿大主要股指周四小涨，交通震荡，金融等多数板块走强，抵消了能源股跌势的影响。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息前景以及对希腊新政府上台后的不确定性仍令投资人紧张。

美国原油期货 走势反复，拖累能源股下挫1.1%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申，在决定何时升息时将保持“耐心”，并称尽管全球其他市场出现动荡，美国经济仍在复苏的轨道上。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高33.08点，或0.23%，报14,635.96点。10大类股中有八种收高，金融股升0.3%。(完)
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