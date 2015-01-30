加拿大股市：收涨，因石油和黄金股上扬

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透多伦多1月30日 - 加拿大主要股指周五小涨，因石油和黄金价格跳涨推高黄金和能源股，其涨势盖过了低迷的美国经济数据给金融股造成的跌幅。
美国商务部公布，第四季美国国内生产总值(GDP)增长年率为2.6%，第三季增幅高达5%。企业投资疲弱和贸易逆差扩大盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。
Eldorado Gold 急挫13.1%也重压市场。希腊新上台的左翼政府表示，强烈反对该公司在希腊建设金矿的计划。消息公布后，Eldorado股价急挫。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨36.20点，或0.25%，报14,673.48点。该指数本周收跌，但1月收涨。
10大类股中半数上扬，金融股回落2.2%，金矿股因金价上扬急升4.1%，能源股收油价上涨提振跳升4.7%。(完)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。