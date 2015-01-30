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市场报道 | 2015年 1月 31日 星期六 06:02 BJT

加拿大股市：收涨，因石油和黄金股上扬

路透多伦多1月30日 - 加拿大主要股指周五小涨，因石油和黄金价格跳涨推高黄金和能源股，其涨势盖过了低迷的美国经济数据给金融股造成的跌幅。

美国商务部公布，第四季美国国内生产总值(GDP)增长年率为2.6%，第三季增幅高达5%。企业投资疲弱和贸易逆差扩大盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。

Eldorado Gold 急挫13.1%也重压市场。希腊新上台的左翼政府表示，强烈反对该公司在希腊建设金矿的计划。消息公布后，Eldorado股价急挫。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨36.20点，或0.25%，报14,673.48点。该指数本周收跌，但1月收涨。

10大类股中半数上扬，金融股回落2.2%，金矿股因金价上扬急升4.1%，能源股收油价上涨提振跳升4.7%。(完)
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