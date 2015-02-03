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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 05:58 BJT

加拿大股市：触及两个月高位，因油价上扬推高能源股

路透多伦多2月3日 - 加拿大主要股指周二跳升超过1%，触及逾两个月最高，因油价上扬推高能源股。

油价周二攀升约5%，过去四日累积升幅达19%。部分投资者押注油价可能已经触底。

1月美国制造业扩张速度持稳的数据也鼓舞投资者。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨162.30点，或1.09%，报15,062.77点。

该指数连升第四日，年内迄今累积上扬约3%。

今日银行和金融股上扬2.6%，能源股升幅达4.2%。(完)
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