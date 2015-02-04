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市场报道 | 2015年 2月 5日 星期四 05:46 BJT

加拿大股市：收低，因油股跟随油价回软

路透多伦多2月4日 - 加拿大主要股指周三下滑，受油气股下滑拖累，此前报告显示美国原油库存跳升，打压油价急挫。

油价在四日连升后回落，能源股大跌4.1%。

报告显示，美国1月民间就业增幅逊于预期，也影响加拿大股市表现。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低67.23点，或0.45%，报14,995.65点，年内迄今累积上扬约2.5%。

10大类股中有七种收高。(完)
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