加拿大股市：收低，因油股跟随油价回软

美国各类经济指标总览--2017/5/8
当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
路透多伦多2月4日 - 加拿大主要股指周三下滑，受油气股下滑拖累，此前报告显示美国原油库存跳升，打压油价急挫。
油价在四日连升后回落，能源股大跌4.1%。
报告显示，美国1月民间就业增幅逊于预期，也影响加拿大股市表现。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低67.23点，或0.45%，报14,995.65点，年内迄今累积上扬约2.5%。
10大类股中有七种收高。(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
Berry Global Group Inc 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂 不做进一步报导。
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