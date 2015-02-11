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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 05:47 BJT

加拿大股市：上扬，受助于能源和银行股涨势

路透多伦多2月11日 - 加拿大主要股指周三收涨，因能源和银行股上扬扶助抵消了希腊债务问题磋商的不确定性。

一欧盟外交官称，讨论希腊债务问题的欧元区财长会议已经结束，正在起草共同声明，不久将递交。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨38.98点，或0.26%，报15,151.50点。该指数过去三日连涨，本月迄今累积涨幅约为3.3%，逆转年初的颓势。

10大类股中六类上涨，金融股上扬0.4%.

今日公布的企业业绩喜忧参半。

汤森路透 预计2015会计年度营收增长，因2014年金融产品销售增长的速度超过了取消的速度，为六年来首次。但该股仍下跌1.9%。(完)
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