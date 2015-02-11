加拿大股市：上扬，受助于能源和银行股涨势

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多2月11日 - 加拿大主要股指周三收涨，因能源和银行股上扬扶助抵消了希腊债务问题磋商的不确定性。
一欧盟外交官称，讨论希腊债务问题的欧元区财长会议已经结束，正在起草共同声明，不久将递交。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨38.98点，或0.26%，报15,151.50点。该指数过去三日连涨，本月迄今累积涨幅约为3.3%，逆转年初的颓势。
10大类股中六类上涨，金融股上扬0.4%.
今日公布的企业业绩喜忧参半。
汤森路透 预计2015会计年度营收增长，因2014年金融产品销售增长的速度超过了取消的速度，为六年来首次。但该股仍下跌1.9%。(完)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。