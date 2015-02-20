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市场报道 | 2015年 2月 21日 星期六 06:06 BJT

加拿大股市：微跌，能源股下跌盖过Valeant Pharmaceuticals上涨

路透多伦多2月20日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，因能源股跟随油价下跌，盖过Valeant Pharmaceuticals International Inc 股价上涨带来的提振。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌8.09点，或0.05%，报15,172.24点。

10大类股中有七种收高，权值最重的金融股下滑，能源股跟随油价颓势走软。

消息称Valeant接近以102亿美元收购制药商Pharmaceuticals Ltd 后，该股收高2.9%。(完)
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