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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 06:11 BJT

加拿大股市：小涨，药商Valeant急升抵消金融股跌势

路透多伦多2月23日 - 加拿大主要股指周一小涨，银行和保险股跌势被药商Valeant Pharmaceuticals在宣布重大并购消息后急升所抵消。

Valeant Pharmaceuticals International Inc 股价大涨15.1%，报250.13加元，该公司一天前同意以全现金交易收购胃肠药生产商Salix Pharmaceuticals Ltd ，交易价值约101亿美元。

不过，油价下跌拖累能源股。而银行股则因公布财报前的负面人气而受创。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小涨28.02点，或0.18%，报 15,200.26点。

10大类股中有六类收涨。金融股下跌1%，能源股回落0.6%。(完)
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