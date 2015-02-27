加拿大股市：收盘基本持稳且本月收升，矿业股和银行股小涨

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透多伦多2月27日 - 加拿大股市主要指数周五收盘基本持稳，金价上涨提振黄金股，而银行股在本周稍早公布季度业绩后走高。
银行业绩扶助平息投资者对经济成长迟滞和油价重挫对金融机构造成冲击的担忧。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小跌6.82点，或0.04%，收报15,234.34点。该指数本月上扬3.8%。
10大类股中有七类收跌，金矿股上涨1%。(完)
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 三收涨2-1/4美分，报每蒲式耳4.31-3/4美元，因回补空头等技术性买盘 和玉米上涨的外溢效应，交易商称。 美国农业部(USDA)在首份2017/18销售年度供需预估报告中，预计全 球小麦年末库存为2.5829亿吨，甚至高于市场预估区间的最高端。 美国农业部也上调其2016/17年全球小麦年末库存预估至2.5535亿吨 ，高于市场预期。 美国农业部预计2017/18年美国冬麦产量为12.46亿蒲式耳，低于市场 预估均值12.93亿蒲式耳。分析师警告称，该数据可能没有反映出4月30日 周末横扫大平原和中西部种植地区的风暴对作物可能造成的破坏。 今日CBOT小麦期货预估成交量为128,526口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透芝加哥5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三上涨近 2%，此前美国农业部(USDA)发布的2017/18年度全球玉米结转库存预估低 于市场预期 CBOT-7月合约 收涨7-1/4美分，报每蒲式耳3.73-3/4美元。 美国农业部在其首份2017/18市场年度供需预估中将全球玉米结转库 存预估为1.9527亿吨，低于市场预估均值2.0972亿吨。 美国农业部还下调了2016/17年度美国玉米结转库存预估至22.95亿蒲 式耳，低于4月预估的23.2亿蒲式耳和市场预估均值。 美国农业部预计2017/18年度美国玉米结转库存为21.1亿蒲式耳，略 低于市场预估均值21.22亿蒲式耳。 美国农业部上调巴西2016/17玉米产量预估至9,600万吨，4月预估为9 ,350万吨，阿根廷产量预估由3,850万吨上调至4,000万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为372,486口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)