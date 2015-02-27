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市场报道 | 2015年 2月 28日 星期六 05:48 BJT

加拿大股市：收盘基本持稳且本月收升，矿业股和银行股小涨

路透多伦多2月27日 - 加拿大股市主要指数周五收盘基本持稳，金价上涨提振黄金股，而银行股在本周稍早公布季度业绩后走高。

银行业绩扶助平息投资者对经济成长迟滞和油价重挫对金融机构造成冲击的担忧。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小跌6.82点，或0.04%，收报15,234.34点。该指数本月上扬3.8%。

10大类股中有七类收跌，金矿股上涨1%。(完)
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