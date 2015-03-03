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市场报道 | 2015年 3月 4日 星期三 06:28 BJT

加拿大股市：在金融股带领下普跌，能源股逆市上扬

路透多伦多3月3日 - 加拿大主要股指周二走低，加拿大丰业银行 等金融股带领市场普跌，因该公司公布的季度获利不及预期。

能源股是今日10大类股中唯一上涨的板块。

加拿大第三大银行丰业银行跌1.7%，该行之前表示，投行表现转弱拖累公司业绩。 总体来看，银行股下跌超过1%。

数据显示，加拿大第四经济成长快于预期也令市场承压。

“这导致对加拿大央行降息的臆测降温，”CMC Markets Canada的高级市场分析师Colin Cieszynski表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌130.20点，或0.85%，报15,133.85点。

10大类股中有9类走低，材料股下跌2.2%，必需消费品类股回落1.1%，能源股攀升1.1%。(完)
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