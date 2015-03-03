加拿大股市：在金融股带领下普跌，能源股逆市上扬

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透多伦多3月3日 - 加拿大主要股指周二走低，加拿大丰业银行 等金融股带领市场普跌，因该公司公布的季度获利不及预期。
能源股是今日10大类股中唯一上涨的板块。
加拿大第三大银行丰业银行跌1.7%，该行之前表示，投行表现转弱拖累公司业绩。 总体来看，银行股下跌超过1%。
数据显示，加拿大第四经济成长快于预期也令市场承压。
“这导致对加拿大央行降息的臆测降温，”CMC Markets Canada的高级市场分析师Colin Cieszynski表示。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌130.20点，或0.85%，报15,133.85点。
10大类股中有9类走低，材料股下跌2.2%，必需消费品类股回落1.1%，能源股攀升1.1%。(完)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9