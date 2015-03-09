版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 04:54 BJT

加拿大股市：收在五周最低，因能源股和黑莓重挫

路透多伦多3月9日 - 加拿大主要股指周一触及五周以来最低，因能源股跟随布兰特原油期价走低，而智能手机生产商黑莓 在被高盛下调评级后重挫。

黑莓急跌7.4%，收报12.44加元，能源股下跌2.4%，因油价继续走疲。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌98.01点，或0.66%，报14,854.49，为2月2日以来最低收位。

10大类股中有六类下跌，原材料股下挫1.5%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐