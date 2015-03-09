加拿大股市：收在五周最低，因能源股和黑莓重挫

标题新闻：欧盟执委会正在考虑是否将一大部分衍生品结算业务从伦敦转移至欧盟，但尚未决定--欧盟执委会副主席
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路透多伦多3月9日 - 加拿大主要股指周一触及五周以来最低，因能源股跟随布兰特原油期价走低，而智能手机生产商黑莓 在被高盛下调评级后重挫。
黑莓急跌7.4%，收报12.44加元，能源股下跌2.4%，因油价继续走疲。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌98.01点，或0.66%，报14,854.49，为2月2日以来最低收位。
10大类股中有六类下跌，原材料股下挫1.5%。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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