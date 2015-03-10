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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 05:02 BJT

加拿大股市：急挫至五周低位，因担心美联储较预期提前升息

路透多伦多3月10日 - 加拿大主要股指周二跌至五周最低，因担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前升息。

美元走强以及中国经济数据喜忧参半令油价承压，从而拖累油股走低。

自上周五美国公布强劲就业数据后，投资者就开始臆测美联储可能会加速推进其升息计划。

近期美联储官员呼吁联储尽快结束宽松政策并升息，这进一步加剧了上述担忧。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌212.73点，或1.43%，报14,641.76点。该指数连跌第三日，本月迄今累计下跌近4%。

10大类股中有九类收跌。金融股回落1.7%，能源股下跌1.4%。(完)
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