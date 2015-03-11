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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 05:11 BJT

加拿大股市：反弹，能源股跟随布兰特原油期货跳升

路透多伦多3月11日 - 加拿大主要股指周三从近期大跌走势中反弹，布兰特原油期货价格跳升，扶助带动能源股走强。

加拿大股指在过去三个交易日内大跌逾3%，因投资人预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息，提振美元，拖累商品价格。加拿大则是原油、金属等商品的出口大国。

布兰特原油期货上升，带动主要加拿大能源股上扬。Suncor Energy Inc 涨1.4%，Canadian Natural Resources Ltd 攀升1.2%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高97.44点，或0.67%，报14,739.20点。10大类股中有九类收高。(完)
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