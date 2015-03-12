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市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 05:13 BJT

加拿大股市：上扬，因铜价攀升推高矿业股

路透多伦多3月12日 - 加拿大主要股指周四收涨，因铜价攀升支撑部分矿业股，盖过了能源股下跌造成的拖累。

加股今日连续第二日上扬。自美国上周五公布强劲的就业数据后，投资者臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前升息。加股受累持续走低。

但今日公布的数据显示，美国2月零售销售意外下降，在一定程度上缓和了升息忧虑。

铜价触及逾一周来最高推高矿业股。但油价走低打压能源股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨31.52点，或0.21%，报14,770.72点。10大类股中有七类上扬。(完)
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